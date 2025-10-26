Venezuela condena "provocación militar" de Trinidad y Tobago: comunicado

26 oct (Reuters) - El gobierno de Venezuela emitió un comunicado el domingo condenando lo que afirmó ser una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago en coordinación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Se están realizando ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago en el Caribe, y Venezuela afirmó haber capturado a "un grupo mercenario con información directa de la agencia de inteligencia estadounidense, CIA," cuyo objetivo era llevar a cabo un ataque de falsa bandera en la región.

El comunicado, divulgado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su cuenta de Telegram, no ofreció más detalles ni pruebas de las acusaciones de ataque de falsa bandera. (Reporte de Redacción Reuters.)