Venezuela "condena y lamenta" el ataque militar de EEUU e Israel contra Irán

Venezuela, cercano aliado de Irán, "condena y lamenta" el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra la república islámica este sábado, casi dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense, según un comunicado oficial.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque "de gran envergadura" contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar. Teherán respondió con una salva de misiles en una región sacudida por numerosas explosiones, lo que hace temer una conflagración.

El gobierno interino de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, que gobierna tras la caída de Maduro el 3 de enero, ha estrechado sus lazos con Estados Unidos, que ha presionado para que Venezuela se distancie de históricos aliados del chavismo como China, Rusia e Irán.

"Venezuela condena y lamenta profundamente que (...) se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán", reza el comunicado difundido por el canciller Yván Gil en Telegram.

La situación "coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad", añade. Venezuela hace un llamado a "retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación".

La publicación no hace mención al bombardeo de Estados Unidos contra Caracas y ciudades aledañas que culminó en la caída de Maduro, quien ahora afronta un juicio en Nueva York por acusaciones de narcotráfico.