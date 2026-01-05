Venezuela: consejo de Europa, "acción de Estados Unidos plantea serios interrogantes"

Berset sostuvo que "la situación no puede reducirse a una disyuntiva entre condena y apoyo, y que revela un cambio más profundo en un orden mundial emergente en el que la fuerza se normaliza y la ley se instrumentaliza".

Al advertir contra "un mundo que se vuelve más peligroso cuando se rige por excepciones, dobles raseros o esferas de influencia", Berset afirmó que "la transición en Venezuela debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano".

"La democracia solo puede prevalecer si es recuperada por los propios venezolanos, mediante un proceso político inclusivo, elecciones creíbles y el restablecimiento de instituciones democráticas que gocen de la confianza pública", afirmó el Secretario General.

Estados Unidos es miembro observador del Consejo de Europa desde el 10 de enero de 1996. (ANSA).