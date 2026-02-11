Venezuela: Conviasa suspende vuelos a Cuba y Nicaragua

Según el comunicado oficial, la decisión se debe a "factores externos" que han obligado a reorganizar toda la programación de la ruta Caracas-La Habana-Managua.

Conviasa explicó que un aviso aeronáutico (Notam) emitido por las autoridades cubanas indica serias dificultades para el reabastecimiento de combustible en los aeropuertos de la isla, debido a la escasez de aviones Jet A-1 causada por la actual crisis energética.

Además, la aerolínea citó los nuevos requisitos migratorios impuestos por el gobierno de Managua como una razón adicional para revisar los horarios y frecuencias a la capital nicaragüense.

Los vuelos programados originalmente se han reprogramado con un itinerario reducido, que incluye algunas conexiones entre Caracas y La Habana en fechas específicas y una única conexión a Managua el 19 de febrero, todas operadas con aeronaves A-340.

