Venezuela: Corina Machado con el Papa, "ayúdenos con los presos"

El encuentro fue sorpresivo y privado hasta el final.

"Bienvenida", dijo el Pontífice al recibir a la activista política venezolana en un ambiente cordial en el Palacio Apostólico. "Tuve la bendición y el honor de conocer a Su Santidad y expresarle nuestra gratitud por su continuo apoyo a la situación en nuestro país", declaró Machado al finalizar la reunión. "También le transmití la fortaleza del pueblo venezolano, que se mantiene firme y ora por la libertad de Venezuela, y le pedí que interceda por todos los venezolanos que siguen secuestrados y desaparecidos", añadió.

Tras la reunión, la líder también se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y ex nuncio (de 2009 a 2013) en Venezuela. En los últimos días, el Papa León XIII hizo varios llamados por el país, enfatizando que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración".

A pesar de las noticias recientes, varios cientos de presos políticos permanecen en cárceles venezolanas. El Servicio Penitenciario Nacional afirmó haber liberado a 116 personas solo hoy, pero la misión de la ONU en Venezuela enfatiza que, de los aproximadamente 800 reclusos que se encuentran actualmente en prisión, solo 50 han sido liberados.

Hay extranjeros, pero la gran mayoría son venezolanos, y es por todos ellos que Machado ha pedido al Papa que actúe. La reunión surge tras el llamamiento que la propia Machado hizo a León XIV en octubre pasado en vísperas de la canonización de los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: "Alzamos la voz para exigir una canonización sin presos políticos", escribió Machado en redes sociales, enfatizando la importancia de que la celebración de los santos sea una oportunidad para un gesto de justicia.

Hoy volvió a pedirle al Papa en persona. En los últimos meses, según ONG venezolanas, hubo más de 800 presos políticos.

Este lunes, a pesar de las liberaciones iniciales ordenadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro, muchos aún permanecen en las infames cárceles venezolanas.

Según el equipo de Machado, hasta la fecha se ha liberado menos del 2% de los presos políticos. La líder opositora, en su conversación con el Papa, también reafirmó la legitimidad del presidente Edmundo González Urrutia en las últimas y controvertidas elecciones de 2024, tras las cuales Maduro se mantuvo en el poder.

A continuación, habló sobre lo que los venezolanos han enfrentado durante años y afirmó que, "finalmente, con el apoyo de la Iglesia y la presión sin precedentes del gobierno de Estados Unidos, la derrota del mal en el país está más cerca".

(ANSA).