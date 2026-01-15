Venezuela: cortes y respetuosa charla con Trump, Delcy Rodríguez

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos, escribió Rodríguez en X.

El miércoles, Trump se refirió elogiosamente a la presidenta que asumió tras la captura de Nicolás Maduro luego de su primer contacto oficial.

"Tuvimos una gran conversación hoy, y ella es una persona fantástica", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.

"Tuvimos una larga conversación telefónica. Hablamos de muchas cosas, y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela", añadió.

(ANSA).