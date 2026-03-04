Venezuela crece casi 9% en 2025 gracias al petróleo

La economía venezolana creció casi 9% el año pasado, informó el miércoles el banco central, que atribuyó el repunte al sector petrolero pese al embargo estadounidense, ahora flexibilizado tras la caída del mandatario Nicolás Maduro.

Después de la incursión militar estadounidense que llevó a la captura de Maduro el 3 de enero, Venezuela cedió a Estados Unidos el control de la comercialización de su crudo y reformó su Ley de Hidrocarburos para permitir una mayor participación privada.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que en 2025 la economía se expandió 8,66% y analistas prevén que en 2026 el crecimiento podría ubicarse entre 10% y 15%.

El Producto Interno Bruto (PIB) venezolano se había reducido cerca de 80% en una década y comenzó a recuperarse desde el segundo trimestre de 2021, luego de que se levantaran los controles de precios y se permitiera una dolarización informal.

En 2024, el PIB cerró con un alza de 8,54%, según el BCV.

Aun así, los venezolanos siguen quejándose de los bajos sueldos y el altísimo costo de productos básicos como comida y medicinas. El ingreso promedio se ubica entre los US$100 y US$300, muy por debajo de los US$700 que según estimaciones privadas son necesarios para cubrir la canasta alimentaria.

El BCV destacó que el país acumula 19 trimestres de crecimiento.

"La economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación", según una nota de prensa del BCV, que publica sin regularidad indicadores económicos.

Expertos advierten no obstante que, en una economía cinco veces más pequeña que en 2013, pequeñas variaciones pueden inflar los porcentajes de crecimiento.

El BCV no divulgó los resultados completos del sector petrolero en 2025, pero sí reportó un aumento de 13,41% en el cuarto trimestre. Maduro había dicho en diciembre que el año cerraría con un alza del 19%.

Venezuela vendió su petróleo con grandes descuentos el año pasado debido a las sanciones de Estados Unidos.

Después del derrocamiento de Maduro, Washington asumió el control de las ventas. Las ganancias ahora se depositan en un fondo en Catar, disponible para el nuevo gobierno venezolano encabezado por la ex vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.