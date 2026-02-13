Venezuela: críticas opositoras al proyecto de amnistía

En su opinión, el proyecto limita la amnistía únicamente a incidentes de "violencia políticamente motivada" correspondientes a períodos específicos, excluyendo así una amplia gama de prácticas represivas que se han desarrollado a lo largo de los años.

Particularmente crítica es la disposición que condiciona el acceso a los beneficios de la amnistía a la comparecencia ante los tribunales.

"La amnistía no es un acto de juicio, advirtió a ANSA, y condicionar la libertad al mismo sistema que persiguió a los disidentes distorsiona su función".

Esta disposición, añadió, afecta directamente tanto a los exiliados como a quienes están sujetos a órdenes de arresto.

Solórzano también denuncia la falta de levantamiento de las prohibiciones políticas, la ausencia de una verdadera derogación de las leyes represivas y la asignación de la revisión caso por caso de la aplicación de la medida al poder judicial.

"Una verdadera amnistía, concluyó, debe garantizar la libertad inmediata y efectiva, el retorno seguro de los exiliados, la plena restauración de los derechos políticos y el desmantelamiento de todo el marco legal represivo". (ANSA).