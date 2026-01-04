Venezuela: cronología de la escalada entre Estados Unidos y Venezuela

Y terminó lanzando la Operación Lanza del Sur, oficialmente destinada a combatir el narcoterrorismo. A continuación, una cronología de los últimos seis meses: - 7 DE AGOSTO: estados Unidos duplica la recompensa a 50 millones por la captura de Maduro y anuncia nuevas acciones contra Caracas "próximamente"

- 21 DE AGOSTO: el Pentágono envía tres buques de guerra al Caribe, acompañados de submarinos nucleares, aviones de reconocimiento P8 Poseidón, destructores y una unidad de misiles

- 27 DE AGOSTO: aumenta la alarma en Caracas: el mayor despliegue militar estadounidense en décadas llega al Mar Caribe. En respuesta, Venezuela refuerza sus patrullas navales, drones y grandes buques militares

- 5 DE SEPTIEMBRE: el Pentágono informa sobre el sobrevuelo de dos aviones militares venezolanos sobre un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales: "Serán derribados"

Trump anuncia el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico.

- 16 DE SEPTIEMBRE: Estados Unidos ataca un buque que transportaba presuntos narcotraficantes; Venezuela acusa de "agresión"

- 29 DE SEPTIEMBRE: Maduro declara el "estado de emergencia" ante la amenaza de un ataque estadounidense

- 3 DE OCTUBRE: Fuerzas estadounidenses atacan un supuesto buque narcotraficante frente a las costas de Venezuela, matando a cuatro personas

- 16 DE OCTUBRE: Trump anuncia operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

- 23 DE OCTUBRE: Trump alza la voz y anuncia que pronto habrá "acción terrestre" en Venezuela

- 25 DE OCTUBRE: Washington envía un portaaviones al Caribe, Caracas afirma estar "preparándose para la guerra" y Bogotá invita a los "gringos" a regresar a casa

- 26 DE OCTUBRE: Un nuevo buque portamisiles estadounidense llega a Trinidad y Tobago, un archipiélago a 10 kilómetros de la costa venezolana. Zarpa tras permanecer atracado cuatro días

- 1 DE NOVIEMBRE: Estados Unidos organiza el mayor despliegue naval en la región desde la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962

- 2 DE NOVIEMBRE: Infantes de Marina realizan ensayos con ejercicios en Puerto Rico, mientras Estados Unidos ataca otro supuesto narcotraficante en el Caribe, matando a tres personas

- 3 DE NOVIEMBRE: Trump: ®Maduro tiene los días contados¯.

- 6 DE NOVIEMBRE: El Senado de Estados Unidos rechaza una resolución que habría impedido a Trump atacar Venezuela sin autorización del Congreso

- 13 DE NOVIEMBRE: El Pentágono lanza oficialmente la Operación "Lanza del Sur" contra el narcotráfico "en el hemisferio occidental", liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom). Maduro responde: "Déjennos en paz"

- 29 DE NOVIEMBRE: Mientras el New York Times informa que Trump y Maduro hablaron por teléfono para intentar concertar una reunión, Trump declara "cerrado" el espacio aéreo venezolano y advierte que las operaciones terrestres contra el narcotráfico comenzarán "muy pronto"

- 1 DE DICIEMBRE: Trump lanza un ultimátum a Maduro: "Vete de inmediato, abandona Venezuela si quieres salvarte". Pero la respuesta es no

- 5 DE DICIEMBRE: Según The Telegraph, Maduro habría solicitado refugio, US$200 millones y amnistía para que un centenar de sus funcionarios renunciaran y huyeran

- 10 DE DICIEMBRE: Estados Unidos incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela

- 17 DE DICIEMBRE: Trump ordena el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

- 29 DE DICIEMBRE: El presidente estadounidense anuncia el primer ataque terrestre. La operación, llevada a cabo por la CIA, habría tenido como objetivo una instalación portuaria

- 3 DE ENERO DE 2026. Estados Unidos ataca Caracas en una "operación a gran escala", capturando a Maduro y su esposa y sacándolos del país (ANSA)