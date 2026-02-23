Venezuela: Cruz Roja verificará el estado de salud de los presos políticos liberados

Según un comunicado oficial de la Cruz Roja, la organización ofrecerá atención médica primaria y evaluaciones de salud a los beneficiarios en todo el territorio nacional, adhiriéndose estrictamente a principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

Esta medida representa un giro en la política penitenciaria, donde tradicionalmente el chavismo no ha permitido el ingreso de entidades no gubernamentales a las cárceles, ni para atender a presos comunes, y el estado de los presos políticos lo ha manejado con mayor recelo aún.

La invitación a la Cruz Roja busca garantizar que los liberados reciban asistencia inmediata, evitando complicaciones de salud derivadas de su detención. Medios de prensa digital en Caracas reportaron este domingo que la Cruz Roja no pudo ingresar a El Rodeo I, impedida por la seguridad del penal, donde más de 200 presos iniciaron una huelga de hambre para exigir inclusión en la amnistía.

Desde que el 8 de enero el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, anunciara un proceso de excarcelaciones "significativas" de detenidos por razones políticas, la ONG Foro Penal ha documentado un proceso lento: desde el 8 de enero se reportan 444 excarcelaciones, pero aún quedan 634 detenidos por motivos políticos.

En medio de un clima de tensión, en Venezuela no termina de ocurrir la prometida liberación amplia de detenidos. Foro Penal contabilizaba la noche de este domingo apenas 54 liberaciones plenas tras la vigencia de nueva ley. (ANSA).