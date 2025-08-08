Venezuela: cuatro restaurantes italianos obtienen preciado galardón

Los eventos ofrecieron a los invitados la oportunidad única de experimentar y degustar la excelencia que hizo a los cuatro restaurantes merecedores de este codiciado reconocimiento que, además de certificar la calidad de su oferta gastronómica, representa la cultura y las tradiciones estrechamente ligadas al territorio italiano.

Alvaro Peressutti, presidente de Cavenit, al saludar a los invitados a los eventos, destacó que durante casi un año, la Cámara de Comercio, junto con el Instituto Nacional de Investigación Turística (ISNART) y Assocamerstero, seleccionó meticulosamente a los candidatos y verificó cuidadosamente los requisitos para la concesión del Sello de Hospitalidad Italiana.

Peressutti enfatizó que, para Cavenit, el Sello de Hospitalidad Italiana puede considerarse sin duda una excelente herramienta para promover el Made in Italy en establecimientos de alojamiento y restauración que cumplen con los altos estándares de calidad requeridos.

"El objetivo es claro: garantizar que los consumidores venezolanos puedan disfrutar de la excelencia gastronómica de la auténtica calidad italiana. Cavenit espera que, en el futuro, un número creciente de restaurantes sean elegibles para recibir esta importante distinción, ampliando así la red de referencia de la hospitalidad y la excelencia italianas en Venezuela y en todo el mundo". (ANSA).