Venezuela: cuba reconoce que murieron 32 agentes de seguridad en Caracas

Según un comunicado oficial de La Habana, estos efectivos cumplían misiones de seguridad y defensa en Venezuela, a solicitud del gobierno venezolano. Expertos en seguridad consultados por ANSA sostienen que el "primer anillo" de seguridad de Maduro estaba formado por militares y agentes de seguridad de Cuba.

De acuerdo con La Habana, estos 32 cubanos perdieron la vida en la madrugada del 3 de enero en Caracas como resultado de un "criminal ataque" perpetrado por Estados Unidos. "Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia", indicó el texto, que denuncia la acción como una agresión imperialista.

La operación estadounidense, que involucró ataques aéreos y una incursión en la capital venezolana, permitió la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. La Casa Blanca aseveró que no hubo bajas en sus filas, mientras Venezuela estima decenas de muertos en total, pero a tres días de estos ataques no ha dado un listado oficial de fallecidos y heridos. (ANSA).