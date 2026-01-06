Venezuela: Cuba revela identidades de los 32 custodios de Maduro que murieron

Lo hizo a través de una publicación en Granma, el órgano de comunicación oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos", escribió en su cuenta de la red social X el PCC.

Se trata de un grupo de combatientes del ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas que cumplían misiones en Venezuela a pedido del gobierno de Maduro.

La guardia presidencial que cayó tratando de defender al mandatario estaba conformada por dos coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes, cuatro tenientes, un suboficial mayor, un primer suboficial y diez soldados. Nueve de ellos ya estaban retirados.

La guardia estaba conformada principalmente por soldados de entre 30 y 39 años, aunque con un promedio de edad de 44 años.

El más joven tenía 26, mientras que el más grande tenía 67.

Además de los 32 soldados muertos, la incursión de Estados Unidos en Venezuela dejó un saldo de casi 80 personas muertas, incluyendo civiles, según informó The New York Times.

Hasta el momento, el único número oficial lo comunicó el gobierno de Cuba el domingo por la noche, cuando informó de manera oficial que 32 compatriotas murieron mientras prestaban servicio como custodia personal de Maduro.

"Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro...", había deslizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su charla con periodistas en el avión que lo trasladó de su residencia en Florida a Washington el domingo.

A su vez, Trump ironizó sobre esos agentes cubanos en el sentido de que haber ido a trabajar de custodios chavistas "no fue una buena decisión".

Luego de estas declaraciones, el gobierno de Cuba confirmó la muerte de sus 32 combatientes, a través de un tuit del mandatario Miguel Díaz-Canel.

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas", indicaron y anunciaron que el gobierno cubano organizará "las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

El listado de combatientes del ministerio del Interior incluye a Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62), ambos con el grado de coronel. En un escalón inferior se encuentra Orlando Osoria López (49), con el rango de teniente coronel. Le siguen los mayores Rubiel Díaz Cabrera (53), Rodney Izquierdo Valdés (51), Ismael Terrero Ge (47) y Hernán González Perera (43).

Más abajo aparecen los capitanes Bismar Mora Aponte (50), Yoel Pérez Tabares (50) y Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32).

Luego se ubican los primeros tenientes Yorlenis Revé Cuza (38), Alejandro Rodríguez Royo (35), Yandrys González Vega (45), Yordanys Marlonis Núñez (43), Erdwin Rosabal Ávalos (35), Daniel Torralba Díaz (34) y Yunior Estévez Samón (32).

Cierran la nómina los tenientes Yoandys Rojas Pérez (46), Yasmani Domínguez Cardero (32) y Fernando Antonio Báez Hidalgo (26).

Entre los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias estaba el Capitán Adrián Pérez Beades (34), y en un escalón inferior, el suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42), seguido por el primer suboficial Giorki Verdecia García (30).

Cierran la nómina los soldados retirados Adelkis Ayala Almenares (45), Alexander Noda Gutiérrez (48), Ervis Martínez Herrera (52), Juan Carlos Guerrero Cisneros (55), Juan David Vargas Vaillant (54), Rafael Enrique Moreno Font (35), Luis Alberto Hidalgo Canals (57), Luis Manuel Jardines Castro (59) y Sandy Amita López (37). (ANSA).