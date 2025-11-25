Venezuela da 48 horas a aerolíneas para reanudar conexiones tras cancelación de vuelos

Venezuela advirtió a las aerolíneas que cancelaron temporalmente sus vuelos que tienen un plazo de 48 horas para retomar sus conexiones o de lo contrario su permiso permanente será revocado, informaron este martes fuentes del ministerio de Transporte.

Al menos siete aerolíneas internacionales suspendieron el fin de semana sus conexiones con Venezuela después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de su despliegue en el Caribe.

Tras una reunión ayer entre representantes del gobierno y los representantes de las aerolíneas se les entregó una medida para la restitución de los vuelos en 48 horas (desde ayer). Sino será revocado el permiso de vuelo permanente para el país, dijo la fuente sin revelar su identidad.

jt-ba/pgf/mar