Venezuela sacudió este jueves la clasificatoria sudamericana al igualar sobre la campana a domicilio a Brasil por 1-1, mientras su archirrival Argentina, con Messi ingresado desde el banco, derrotó a Paraguay 1-0 en Buenos Aires y quedó como líder en solitario con puntaje perfecto al cumplirse la tercera fecha.

En otro duelo eliminatorio de alto voltaje, Chile se adueñó del Clásico del Pacífico en su casa frente a un anodino Perú por 2-0, y más temprano Uruguay, aplicando el estilo vertiginoso de Marcelo Bielsa, sacó un valioso 2-2 ante Colombia en el infierno de Barranquilla.

Ecuador volvió a someter a Bolivia en la altura de La Paz (3.600 msnm) 2-1 con un tanto del juvenil Kendry Paez, que a sus 16 años se convirtió en el jugador más joven en anotar un tanto en la historia de las eliminatorias sudamericanas.

Argentina lidera el premundial con puntaje ideal de 9 unidades, dos más que Brasil, mientras que Colombia suma cinco, seguida de Uruguay, Chile y Venezuela con uno menos, Ecuador acumula tres, Perú y Paraguay uno cada uno y Bolivia cierra sin unidades.

Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial de 2026, mientras que el séptimo jugará un repechaje contra un combinado de otro continente.

- Venezuela da el golpe -

Un golazo de chilena del delantero venezolano Eduard Bello, a falta de cinco minutos para el final, enmudeció al estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

Se acababa de concretar una de las grandes sorpresas de esta eliminatoria entre una selección que siempre clasificó a un mundial, Brasil, y otra que nunca lo hizo, Venezuela.

Pese a tener toda su artillería en cancha, liderada por Vinicius, Neymar y Rodrygo, la seleçao cedió un empate 1-1 frente a uno de los seleccionados más débiles de Sudamérica, que busca obsesivamente dejar de ser el único país de la región que jamás jugó una cita máxima.

Cuando el defensa Gabriel abrió el marcador al minuto 50 parecía que todo se iba a seguir por los carriles normales, con Brasil apabullando a su adversario, pero la Vinotinto resistió, tuvo paciencia y se llevó un resultado histórico.

El equipo que dirige el argentino Fernando Batista recibe a Chile en la cuarta fecha, en la que Brasil debe ir al estadio Centenario para jugar un clásico regional con el Uruguay de Bielsa.

- Albiceleste en plenitud -

El menos pensado, el defensa central Nicolás Otamendi, logró el tanto del triunfo muy temprano, al minuto 3, pero el campeón del mundo, con la confianza por las nubes, igualmente jugó en gran nivel aunque no pudo aumentar el tanteador.

En una de las varias ocasiones para la Albiceleste, Messi, que entró al minuto 53, estuvo a punto de conseguir algo inédito en su palmarés: un gol olímpico, aunque el balón golpeó el horizontal ante el delirio de las 83.000 personas presentes en el Monumental.

Y dos minutos antes del final estrelló un tiro libre en el vertical paraguayo.

Pero el equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar que no entra pánico si su gran figura no juega en el once inicial o directamente no integra el plantel como ocurrió la fecha pasada contra Bolivia 3-0.

"Cuando un equipo está ensamblado y con confianza todo es más fácil", manifestó un satisfechoScaloni.

Y la Albirroja puede soñar con un mejor futuro tras el correcto partido que disputó en el debut del argentino Daniel Garnero como DT guaraní.

La Albiceleste cerrará esta ventana ante Perú en Lima el martes, mientras que Paraguay recibirá en Ciudad del Este a la débil Bolivia.

- Vendaval Bielsa -

En el primer partido de la jornada, un resurgido James Rodríguez abrió la cuenta para Colombia a los 35 minutos, pero Mathías Olivera lo igualó al comienzo de la segunda etapa.

James, que vive una situación de encono en su club, el Sao Paulo, tuvo su recompensa en el Metropolitano de Barranquilla al salir ovacionado antes del final.

Pero la alegría no fue completa para los cafeteros porque tras lograr Matheus Uribe la victoria parcial, el delantero del Liverpool Darwin Núñez igualó 2-2 de penal para Uruguay sobre el cierre, al 90+1.

- Kendry Páez, el adolescente récord -

La parte baja de la tabla se enfrentó en esta tercera fecha. Ecuador sumó un triunfo vital 2-1 para ir superando el descuento de tres puntos que le aplicó el TAS por la inclusión indebida de Byron Castillo en la eliminatoria pasada.

Ecuador disfrutó por partida doble: derrotó 2-1 sobre el final a Bolivia en la altura de La Paz (3.600 msnm) en una jornada en la que su volante Kendry Paéz, de 16 años y 161 días, se convirtió en el jugador más joven en anotar en una eliminatoria mundialista de la Conmebol.

Fue al minuto 45 cuando abrió el camino para el triunfo del Tri.

En cambio Bolivia (sin puntos) solo cosecha sinsabores y, pese a que la clasificatoria es muy extensa, ya se perfila como uno de los equipos que puede quedar fuera del Mundial-2026.

- Chile conquistó el Pacífico -

De capa caída hace varios años, Chile conquistó un triunfo tranquilizante ante un Perú inerte en el Clásico del Pacífico, en Santiago.

La victoria le da respiro a la Roja, en plena transición de su exitosa generación dorada, pero está muy lejos aún de sentirse cerca de disputar con autoridad un boleto al Mundial de Norteamérica.

Como Chile, Perú aún tiene tiempo para dar un salto de calidad, aunque no se vislumbra un pronto cambio de rumbo.

