Venezuela: de Bella 1 a Marinera, la cisterna que huye de las sanciones

Por Francesco Betr• (ANSA) - ROMA, 07 GEN - De aproximadamente 333 metros, su casco oscuro está marcado por la sal y la pintura aplicada a toda prisa. Es el petrolero que mantuvo ocupada a la Guardia Costera estadounidense durante semanas entre el Caribe y el Atlántico.

Por el contrario, las versiones difieren sobre su identidad y control. Washington sostiene que se trata del Bella 1, registrado en Guyana y sancionado desde 2024 por transportar petróleo iraní y por presuntos vínculos con redes de financiación del terrorismo: uno de los buques de la "flota en la sombra" de Putin. Moscú, en cambio, lo llama Marinera, enarbola bandera rusa y está registrado en Sochi.

El petrolero se convirtió en un tema candente el 21 de diciembre, cuando Estados Unidos intentó interceptarlo mientras se dirigía a Venezuela para cargar crudo, violando así el bloqueo de Donald Trump. Fue blanco, como muchas otras naves interceptadas e incautadas, de la operación Southern Spear, lanzada por el magnate neoyorquino contra el narcotráfico. Pero, en esa ocasión, el intento de abordaje fracasó y el buque, el "Bella 1", continuó su navegación.

A partir de ese momento, comenzó un seguimiento a baja velocidad, consistente en aproximaciones cortas y cambios bruscos de rumbo. Y en el camino, se produjo un punto de inflexión: la tripulación pintó una tosca pero claramente visible bandera rusa en el costado, y en Fin de Año, desafiando una vieja tradición marítima, el barco fue rebautizado oficialmente como "Marinera" e inscrito en el registro marítimo de Moscú.

Y Moscú aprovechó la oportunidad para hacerse a la mar, ordenando a su Armada que lo escoltara para su protección. Este despliegue, según algunas fuentes no confirmadas, también incluyó un submarino con capacidad nuclear. Un restyling no reconocido por Estados Unidos, que continuó buscando al "Bella 1" en el Atlántico.

Conforme la Guardia Costera estadounidense, al momento del primer contacto, el petrolero enarbolaba una bandera nacional falsa (la de Guyana), en violación de las normas internacionales de navegación. Cambiarle el nombre no cambia su esencia. La historia del Bella 1, ahora Marinera, es un ejemplo concreto de cómo opera la llamada "flota en la sombra", un sistema de buques que cambian de identidad, color y matrícula para eludir sanciones y lagunas legales. Un petrolero hoy vacío, pero capaz de desencadenar una nueva crisis internacional. (ANSA).