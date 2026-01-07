Venezuela: De la Fuente llama a ONU a asumir responsabilidad

En una reunión anual con embajadores y cónsules celebrada en la capital azteca, De la Fuente manifestó la disposición del gobierno mexicano de "apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar un escalamiento mayor".

Al recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó hoy para debatir el tema, pidió a este organismo "actuar con mayor determinación para generar condiciones que nos acerquen a una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional".

De la Fuente reiteró la condena de México al ataque estadounidense y el rechazo a la "amenaza o uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado".

El funcionario afirmó que su país seguirá "defendiendo esos principios torales que incluyen también la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los países y el respeto a la promoción y protección de los derechos humanos".

"América Latina y el Caribe es una zona de paz que debemos preservar" por lo que México "seguirá privilegiando la vía del diálogo y de la negociación como el único camino legítimo y eficaz para resolver las diferencias", indicó. (ANSA).