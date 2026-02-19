Venezuela debe 4.550 millones de euros a Repsol, según un informe financiero
Por Pietro Lombardi
MADRID, 19 feb (Reuters) - El grupo energético Repsol tiene pendientes de cobro 4.550 millones de euros (5.370 millones de dólares) por parte del Estado venezolano, según su informe financiero anual publicado el jueves.
Esta cifra incluye deuda comercial relacionada con el suministro de petróleo y gas, intereses por mora y 947 millones de euros en financiación para su empresa conjunta Petroquiriquire con la petrolera estatal venezolana PDVSA, según muestra el informe.
La empresa española ha provisionado la mayor parte del importe a lo largo de los años, con unas provisiones totales relacionadas con este asunto de alrededor de 3.590 millones de euros.
(1 dólar = 0,8475 euros) (Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona; edición en español de Paula Villalba)