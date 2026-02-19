Venezuela debe 4.550 millones de euros a Repsol, según un informe financiero

Por Pietro Lombardi

MADRID, 19 feb (Reuters) - ‌El grupo ‌energético ⁠Repsol tiene pendientes de cobro 4.550 ​millones ⁠de euros (5.370 ⁠millones de dólares) por ​parte del Estado ‌venezolano, según su informe ​financiero anual ​publicado el jueves.

Esta cifra incluye deuda comercial relacionada con el suministro de petróleo y ​gas, intereses por mora ⁠y 947 millones de euros en ‌financiación para su empresa conjunta Petroquiriquire con la petrolera estatal venezolana PDVSA, según muestra el informe.

La empresa ‌española ha provisionado la mayor parte ⁠del importe a lo ‌largo de ⁠los años, ⁠con unas provisiones totales relacionadas con este asunto de alrededor de 3.590 millones de euros.

