Venezuela debe ir hacia "un proceso electoral", dice opositor excarcelado Guanipa

El excarcelado dirigente Juan Pablo Guanipa, un cercano colaborador de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el domingo a la AFP que Venezuela debe ir hacia un proceso electoral donde se respete la soberanía popular

La oposición reivindica el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, en los comicios de 2024 tras los que el derrocado Nicolás Maduro fue proclamado ganador entre denuncias de fraude

"Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Es decir, el día 28 de julio del año 2024, el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular. ¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral", declaró Guanipa, quien recobró su libertad este domingo