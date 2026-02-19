Venezuela debe US$4.550 millones a Repsol, según un informe financiero

Por Pietro Lombardi

MADRID, 19 feb (Reuters) - El grupo energético Repsol tiene pendientes de cobro 4.550 millones de euros (US$5.370 millones) por parte del Estado venezolano, según su informe financiero anual publicado el jueves.

Recuperar la deuda pendiente ha sido una cuestión clave para la empresa española, que lleva más de tres décadas operando en Venezuela y está dispuesta a aumentar la producción en su negocio de exploración y producción.

La cifra incluye deuda comercial relacionada con el suministro de petróleo y gas, intereses por mora y 947 millones de euros en financiación para su empresa conjunta Petroquiriquire con la petrolera estatal venezolana PDVSA, según muestra el informe.

La empresa española ha provisionado la mayor parte del importe a lo largo de los años, con unas provisiones totales relacionadas con este asunto de alrededor de 3.590 millones de euros.

Repsol cuenta con personal sobre el terreno en el país sudamericano y es un socio importante de PDVSA. Es una de las empresas autorizadas para operar en el sector del petróleo y el gas en Venezuela en virtud de una licencia general expedida recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La empresa ha adquirido recientemente cargamentos de crudo venezolano a la empresa comercializadora Trafigura.

Hasta marzo del año pasado, Repsol tenía un permiso de las autoridades estadounidenses para recibir petróleo de la petrolera estatal PDVSA como pago de la deuda. Ese permiso fue revocado en marzo.

El año pasado, la producción de Repsol en Venezuela alcanzó una media de 71.300 barriles equivalentes de petróleo al día, frente a los 67.000 de 2024.

La exposición total de Repsol en Venezuela era de 276 millones de euros a finales del año pasado, según el informe.

(1 dólar = 0,8475 euros)

