"Venezuela debería restablecer relaciones con Israel", hijo de Maduro
El diputado chavista propone nuevo enfoque diplomático global
En un discurso público recogido por El Nacional, Maduro Guerra afirmó que "el país debe tener relaciones con todo el mundo" y que la apertura de embajadas en Tel Aviv y Washington representaría un paso necesario para fomentar el diálogo y la cooperación.
Agregó que, incluso en presencia de posiciones divergentes, las diferencias deberían abordarse "en el ámbito de la política", sin cerrar las puertas a los interlocutores internacionales.
La propuesta de restablecer lazos con Israel marca un posible giro después de más de una década de distancia entre Caracas y Tel Aviv, tras la ruptura de relaciones en 2009.
Las declaraciones de Maduro Guerra llegan en un momento de profundo cambio para Venezuela, posterior a la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero de 2026 que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, padre del diputado, y Cilia Flores, la primera dama.
Israel, por su parte, expresó recientemente interés en fortalecer los lazos con la región después de la operación estadounidense y las tensiones resultantes, manifestándose favorable a una reanudación de relaciones con Venezuela si se crean las condiciones políticas adecuadas. (ANSA).