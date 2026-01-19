"Venezuela debería restablecer relaciones con Israel", hijo de Maduro

En un discurso público recogido por El Nacional, Maduro Guerra afirmó que "el país debe tener relaciones con todo el mundo" y que la apertura de embajadas en Tel Aviv y Washington representaría un paso necesario para fomentar el diálogo y la cooperación.

Agregó que, incluso en presencia de posiciones divergentes, las diferencias deberían abordarse "en el ámbito de la política", sin cerrar las puertas a los interlocutores internacionales.

La propuesta de restablecer lazos con Israel marca un posible giro después de más de una década de distancia entre Caracas y Tel Aviv, tras la ruptura de relaciones en 2009.

Las declaraciones de Maduro Guerra llegan en un momento de profundo cambio para Venezuela, posterior a la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero de 2026 que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, padre del diputado, y Cilia Flores, la primera dama.

Israel, por su parte, expresó recientemente interés en fortalecer los lazos con la región después de la operación estadounidense y las tensiones resultantes, manifestándose favorable a una reanudación de relaciones con Venezuela si se crean las condiciones políticas adecuadas. (ANSA).