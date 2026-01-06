Venezuela declara siete días de luto por militares muertos en intervención estadounidense

6 ene (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el martes siete días de luto por los militares fallecidos en el operativo estadounidense del fin de semana cuando fue capturado Nicolás Maduro.

El Gobierno no ha dado una cifra total de los fallecidos en la operación estadounidense, pero el Ejército ha reconocido 23 muertes, mientras que las autoridades de Cuba han afirmado que 32 ciudadanos, que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro, fueron asesinados.

En tanto, un medio venezolano citó a un funcionario local diciendo que en total hay 80 muertos, una cifra que Reuters no ha podido verificar de forma independiente.

"He tomado la decisión de decretar siete días de duelo en honor a los jóvenes que murieron defendiendo al presidente Nicolás Maduro, para ellos nuestro reconocimiento", dijo Rodríguez al final de un recorrido por una comuna en Caracas, en un acto transmitido por la televisora estatal. (Redacción Reuters)