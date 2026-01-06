Venezuela decreta 7 días de duelo nacional por muertos en ataque de EEUU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el martes siete días de duelo por los muertos en el ataque que Estados Unidos ejecutó el sábado y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

"He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro", dijo Rodríguez en una transmisión en el canal estatal VTV.

"Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república", afirmó.