Venezuela: decreto Trump para cuidar ingresos por venta de petróleo venezolano

La orden de emergencia enfatiza que la explotación de las vastas reservas de Venezuela fue un objetivo clave de Estados Unidos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y sirve para "promover los objetivos de la política exterior estadounidense", declaró la Casa Blanca en un comunicado.

La orden firmada por Trump busca impedir que tribunales o acreedores incauten el producto de la venta de petróleo venezolano depositado en cuentas del Tesoro estadounidense, explicó la Casa Blanca.

La medida establece que dicho producto debe utilizarse en Venezuela para contribuir a la creación de "paz, prosperidad y estabilidad" y que constituye "propiedad soberana del país", depositada en fideicomiso por Estados Unidos para fines gubernamentales y diplomáticos.

Varias compañías petroleras mantienen desde hace tiempo reclamaciones contra Caracas. Exxon Mobil y ConocoPhillips, por ejemplo, abandonaron Venezuela hace casi 20 años tras la nacionalización de sus activos y aún adeudan miles de millones de dólares. La orden de Trump no menciona a ninguna compañía en particular. (ANSA).