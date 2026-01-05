Venezuela: Delcy Rodríguez a Trump, "trabajemos juntos por la paz y el diálogo"

Rodríguez hizo este llamado tras presidir su primera reunión de gabinete.

La presidenta interina llamó a Washington a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido". Lo hizo tras las advertencias de Donald Trump para que coopere con la reconstrucción del país.

Durante su primera reunión de gabinete, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, anunció medidas urgentes para abordar la crisis en su país, incluyendo el establecimiento de una comisión de alto nivel encargada de lograr la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos y ahora enfrentan graves cargos en tribunales estadounidenses.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera", escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X, al que acompañó con una fotografía del gabinete de gobierno venezolano.

Al dirigirse de manera directa a Trump, sostuvo: "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra".

"Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida", afirmó y sostuvo que su país "tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

Ayer Trump le advirtió a Rodríguez en dos oportunidades que "si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro".

La primera fue durante una entrevista telefónica con The Atlantic desde su club de golf en West Palm Beach. En esa comunicación, el líder republicano señaló que Venezuela podría no ser el último país susceptible a la intervención estadounidense, con lo que pareció apuntar tácitamente a Colombia, tras acusar a su presidente, Gustavo Petro, de estar ligado al narcotráfico.

Luego, en una conferencia de prensa que ofreció a bordo del Air Force One que lo trasladaba desde Florida hasta Washington, Trump aseguró que Estados Unidos "está a cargo" de Venezuela, apenas horas después de que asumieran las nuevas autoridades en Caracas. "Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron si había hablado con Rodríguez.

Después de que le preguntaran qué quería decir, el jefe de la Casa Blanca ratificó su idea: "Significa que nosotros estamos a cargo".

El sábado, tras la detención de Maduro, Trump había asegurado que la por entonces vicepresidenta estaba dispuesta a "hacer lo necesario para hacer Venezuela grande otra vez". No obstante, la dirigente venezolana rechazó esas declaraciones y aseguró que su objetivo es "defender los recursos naturales" de su país. En el mismo tono, había exigido que liberen al líder chavista. "Nunca más seremos una colonia", enfatizó.

Según la cadena estatal VTV, la comisión creada por Rodríguez ante la crisis estará compuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el canciller, Yvan Gil; el ministro de Comunicaciones, Freddy Náñez; y la viceministra de Comunicación Internacional, Camilla Fabri.

Las solicitudes de liberación de Maduro y Flores están en el centro del debate oficial tras el cambio forzado de liderazgo tras la acción militar estadounidense. (ANSA).