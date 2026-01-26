Venezuela: Delcy Rodríguez abre el diálogo, "basta de órdenes de EEUU"

Tres semanas después de su captura, la ex mano derecha de Nicolás Maduro continúa su arduo intento de gobernar la transición, alternando esfuerzos de propaganda para tranquilizar a su base, cada vez más confundida, con gestos concretos de distensión, como la liberación de cientos de presos políticos en las últimas horas. Su objetivo sigue siendo el mismo: mantener el régimen chavista sin comprometer las relaciones con Washington.

En este continuo juego de malabarismo político, el "tigre petrolero", como se le conoce a Rodríguez, ha ofrecido una rama de olivo a la oposición, instando a iniciar conversaciones para alcanzar "acuerdos" de paz. "No puede haber diferencias políticas ni partidistas cuando se trata de la paz en Venezuela", declaró en la televisión estatal. "A pesar de nuestras diferencias, debemos dialogar con respeto", añadió.

Esta apertura al diálogo excluye a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, acusada de celebrar la incursión de las fuerzas especiales estadounidenses. "El pueblo", bramó Rodríguez, "rechaza toda agresión. Quien aplauda los bombardeos no puede llamarse venezolano".

Dicho esto, más allá del tono marcadamente nacionalista, el régimen está siguiendo cuidadosamente las instrucciones recibidas de la Casa Blanca, especialmente en el tema más cercano a Donald Trump: el petróleo.

El primer cargamento de aproximadamente un millón de barriles de crudo con destino a Estados Unidos ha salido del puerto de José, como parte del acuerdo energético firmado este mes entre Caracas y Washington para el suministro de 50 millones de barriles. Este es el primer envío directo a Estados Unidos tras años de sanciones y restricciones.

Este es un acontecimiento trascendental que Delcy, con gran pragmatismo, intenta convencer a su base chavista más acérrima. En declaraciones a los trabajadores de la refinería de Puerto La Cruz, instó a todos a "no tener miedo" de una agenda energética compartida con Estados Unidos.

El objetivo, añadió, es integrar los modelos exitosos de la "ley antibloqueo" —aprobada en 2020 para eludir las sanciones económicas impuestas por varios países— en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, actualmente en debate en el Parlamento.

Mientras tanto, ha surgido una grabación de audio en la que relata su versión de los hechos ocurridos la noche del 3 de enero: durante una reunión con líderes del partido gobernante, Rodríguez afirmó que las fuerzas estadounidenses le dieron "15 minutos para responder" y atender sus demandas. También le informaron que Nicolás Maduro y su esposa Cilia habían sido eliminados, no secuestrados, y que ella y otros chavistas debían prepararse para "compartir la misma suerte". Justificó entonces su respuesta y cooperación con Washington como una medida estratégica para preservar la paz, liberar a los "rehenes" y mantener el poder político. (ANSA).