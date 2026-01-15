Venezuela: Delcy Rodríguez al Parlamento de Caracas, "defenderemos la soberanía"

Rodríguez intervino ante la Asamblea Nacional, para presentar la memoria y cuenta de 2025. Resaltó logros de la gestión de Nicolás Maduro, el depuesto gobernante venezolano quien fue capturado y llevado ante la justicia de Estados Unidos el 3 de enero.

En su discurso, transmitido por la televisión estatal VTV, Rodríguez recordó a los "humildes jóvenes venezolanos" que lucharon esa noche, llamándolos protagonistas de "una nueva página en la historia nacional", y afirmó que el gobierno transformará el dolor de la captura de Maduro "en trabajo y esperanza para traerlos a casa".

"La contradicción con Washington debe abordarse con diplomacia y sin sumisión", afirmó para sustentar el giro que ha tenido Caracas, en los últimos días, pasando a tener una suerte de tutelaje de la Casa Blanca, y pasando la página a las provocaciones que solía hacer Maduro a Estados Unidos.

De cara a la nueva etapa, la mandataria anunció la reforma de la ley de hidrocarburos, en línea con lo planteado por el propio Donald Trump quien está llamando a empresas petroleras occidentales a invertir en Venezuela, el país con mayores reservas del mundo, pero con una industria bastante alicaída.

Asimismo, Rodríguez dijo que se harán reformas para eliminar trabas burocráticas para facilitar la llegada de capital foráneo. Todo esto forma parte de un giro inesperado en Venezuela, en vista de que durante los años de Maduro se mantuvo un discurso anticapitalista y se afianzaron lazos con China, Rusia e Irán. La presidenta omitió mencionar esas alianzas en su mensaje a la nación de este jueves.

La mandataria afirmó haber registrado 19 trimestres consecutivos de crecimiento y un aumento del PIB, además de haber alcanzado una producción petrolera de 1,2 millones de barriles diarios.

Finalmente, anunció la creación de dos fondos soberanos, con un manejo ad hoc, destinados a la protección social y a la infraestructura y servicios. (ANSA).