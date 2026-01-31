Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía

"Quiero hacer un anuncio para Venezuela, y que también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios", aseguró Rodríguez el viernes durante la sesión de apertura de las actividades judiciales. "Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general", enfatizó.

También detalló que la medida regiría en casos "desde 1999 al presente". Quedarían exceptuados de esta ley los procesados "por homicidios, tráfico de droga, corrupción y violación a los derechos humanos", precisó.

"Pido que no se imponga la revancha, la venganza y el odio. Estamos dando la posibilidad de vivir en paz en Venezuela", dijo la mandataria en su mensaje.

La presidenta encargada de Venezuela también anunció que El Helicoide, la prisión más temida de Venezuela, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", sostuvo.

En el centro-sur de Caracas, El Helicoide es el sitio que muchos venezolanos que lograron ser liberados dicen no poder olvidar. Hacinamiento, falta de condiciones mínimas de salubridad, extorsiones y distintos tipos de abuso son apenas algunas de las denuncias sobre esa prisión.

Los anuncios de Rodríguez se producen menos de un mes después de la operación militar del 3 de enero con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ese mismo día, el presidente Donald Trump anunció que el gobierno de EE.UU. iba a administrar temporalmente Venezuela hasta que haya una "transición segura, adecuada y sensata".

Pocos días después, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de "un número importante" de presos venezolanos y extranjeros que presentó como un gesto a favor de la "unión nacional y la convivencia pacífica".

Si bien la organización venezolana Foro Penal ha confirmado algo más de 300 excarcelaciones desde el inicio del proceso, anunciado el 8 de enero por el presidente del parlamento venezolano, existe aún un número mayor de detenidos y a esto se suma un grupo de 201 presos políticos cuyo lugar de reclusión es desconocido para familiares y abogados.

Foro Penal cifró en 711 el número de presos políticos en el país para el 29 de enero. Esta cifra representa una reducción significativa en el registro de detenciones por motivos políticos, tras las excarcelaciones que a distintas velocidades se vienen registrando en Venezuela, aunque persisten graves preocupaciones por violaciones a los derechos humanos.

En un trabajo de investigación periodística colaborativa con otros medios, el portal venezolano Runrunes totalizó 201 casos de presos políticos, cuya ubicación sigue siendo desconocida para familiares y abogados. En su mayoría se trata de exmilitares.

Los familiares de estos detenidos denuncian negación sistemática de "fe de vida", amenazas y vejámenes. El proceso de excarcelaciones ha permitido contacto parcial en algunos casos, gracias a detenidos que al salir contactan a familiares de quienes siguen en prisión, pero no ha resuelto lo que en la práctica es una situación de desaparición forzada ni la opacidad en las liberaciones, esto último denunciado por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. (ANSA).