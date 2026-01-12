Venezuela: Delcy Rodríguez cambia dos ministros

Según un mensaje publicado en Telegram, el vicealmirante Aníbal Coronado deja el Ministerio de la Presidencia para pasar al Ministerio de Ecología (Ecosocialismo), y el capitán Juan Escalona lo reemplazará.

Mientras se investiga si esto marca el inicio de una purga dentro del poder ejecutivo, el nombramiento de Escalona sorprende a los observadores y analistas de la política venezolana por dos razones: primero, que es habitual que militares de alto rango ocupen estos ministerios, y en este caso, se trata "solo" de un capitán; segundo, que el propio Escalona reaparece de esta manera tras días de sospechas de que se encontraba entre los muertos en la operación llevada a cabo por las fuerzas especiales estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. (ANSA).