Venezuela: Delcy Rodríguez, 'coloquio con Tajani respetuoso y constructivo

En un comunicado publicado este jueves en Telegram, Rodríguez informó que ella y el viceprimer ministro italiano discutieron "aspectos clave de la cooperación bilateral entre Italia y Venezuela, así como la agenda económica compartida y las oportunidades para fortalecer el comercio y la inversión".

"Durante la conversación", añadió, "enfatizamos la importancia histórica y humana de la emigración italiana en nuestro país, profundamente integrado y de invaluable valor para el desarrollo nacional".

"Aproveché la oportunidad para presentar con claridad la verdad sobre Venezuela, frente a las narrativas distorsionadas que han circulado durante años en algunos medios europeos.

También aclaré el tema de lo que él llama 'presos políticos', enfatizando que se trata de personas involucradas en corrupción, narcotráfico y venta ilegal de armas, casos que se enmarcan en la categoría de delitos comunes. Coincidimos en la necesidad de mantener canales directos de diálogo para avanzar en temas de interés común para ambos pueblos", concluyó Delcy Rodríguez.

