Venezuela: Delcy Rodríguez confirma comunicación directa con Trump y Rubio

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez destacó: "Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump: que hemos establecido canales de comunicación, de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de Estados Unidos, como con el secretario Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda de trabajo".

La funcionaria enfatizó que estos contactos permitieron avances concretos, como el desbloqueo progresivo de activos venezolanos congelados en Estados Unidos, desde el primer gobierno de Trump cuando la Casa Blanca lanzó una amplia política de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en 2019.

Según Rodríguez, estos recursos se destinarán a la reconstrucción del sistema eléctrico y a otras obras de infraestructura.

Las palabras de Rodríguez corroboran el giro radical en las relaciones entre Caracas y Washington a partir del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, desde Caracas.

Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y tráfico de armas, en una maniobra calificada por Trump como "precisa y exitosa" y que generó controversia internacional por su carácter unilateral.

Desde entonces, la Casa Blanca trabaja estrechamente con Rodríguez, quien era vicepresidenta ejecutiva, designada por el propio Maduro y el 3 de enero designada como presidenta interina, avalada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.

El acercamiento inesperado tras años de confrontación entre Caracas y Washington marca una nueva era política en el país sudamericano, aunque es temprano -según analistas- para indicar si habrá finalmente una transición democrática en Venezuela.

