Venezuela: Delcy Rodriguez denuncia "mancha" en la relación con EEUU

"En cuanto a Venezuela y Estados Unidos, lo primero que hay que decir es que existe una mancha en nuestras relaciones que nunca ha existido en nuestra historia", declaró Rodríguez en una ceremonia oficial en Caracas, el miércoles por la noche.

La presidenta interina enfatizó que Caracas no rechaza el diálogo internacional, señalando que el 27% de las exportaciones venezolanas se destinan a Estados Unidos, dentro de un comercio concentrado entre unos pocos países.

Rodríguez reiteró que Venezuela "no está en guerra", sino que es "un país de paz bajo el ataque de una potencia nuclear", y aseguró que la postura del gobierno seguirá siendo la de diversificar el mercado y resistir cualquier forma de presión económica. (ANSA).