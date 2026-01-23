Venezuela: delcy rodríguez intenta tomar la iniciativa y lanza consulta popular

Durante el Consejo Federal de Gobierno de este jueves, Rodríguez detalló que la iniciativa permitirá a comunidades, consejos comunales y comunas seleccionar proyectos prioritarios para financiamiento estatal, enfocados en dos ejes: emprendimientos y producción local y mejora de infraestructura, hábitat y servicios esenciales como agua, electricidad y transporte.

Para observadores, Rodríguez busca con esta movida tomar la iniciativa política y marcar su propia agenda tras asumir el poder de forma interina tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La mandataria, quien ejercía como segunda de Maduro, pero que ha logrado establecer un canal de diálogo y confianza con la administración de Donald Trump, busca proyectar una imagen de gobierno en acción y cercano a la gente.

"Que nos vean como lo que somos, un poder en ejercicio (...) para la felicidad del pueblo venezolano", sostuvo Rodríguez, quien enfatizó el rol protagónico de mujeres y jóvenes.

A diferencia de las múltiples consultas populares impulsadas durante la presidencia de Maduro, que incluyeron temas más políticos, pero carecieron de carácter vinculante y terminaron registrando baja participación ciudadana general, el llamado de Rodríguez apunta a movilizar y avivar a las bases chavistas con el ofrecimiento de financiamiento estatal.

La convocatoria a la consulta coincidió este jueves con la aprobación en primera discusión de la Ley de Hidrocarburos, para facilitar la inversión extranjera y teniendo como telón de fondo el respaldo de Trump para reimpulsar a la alicaída producción venezolana de crudo.

La población venezolana se mantiene a la expectativa de que el giro político inesperado que vivió el país el 3 de enero, represente una mejoría económica en el corto plazo para las familias. (ANSA).