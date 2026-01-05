Venezuela: Delcy Rodríguez, la "tigresa" experta en oro negro

En las horas siguientes a la incursión, Estados Unidos dirigió inmediatamente su atención hacia ella, una figura prominente de la República Bolivariana de Venezuela y una gran experta en el mercado petrolero, en lugar de hacia la líder opositora y Premio Nobel de la Paz Corina Machado, amada por la Unión Europea pero descartada en vivo por televisión por Donald Trump.

El sábado por la mañana, Delcy fue la primera funcionaria del régimen en pronunciarse públicamente tras la operación militar estadounidense, condenándola y exigiendo a Estados Unidos que demostrara que Maduro seguía con vida tras su captura.

Al día siguiente, se convirtió en la mujer fuerte de Caracas, tras ser nombrada presidenta interina por el Tribunal Supremo, debido a la "ausencia forzada" de Maduro, según declararon los jueces. Su posición se vio reforzada por el apoyo explícito de las Fuerzas Armadas, según anunció Vladimir Padrino López, jefe del Ejército venezolano y ministro de Defensa.

Su trayectoria es la de una fiel al régimen, primero bajo Hugo Chávez y luego bajo Maduro: se desempeñó como ministra de Comunicaciones e Información, luego como jefa del Servicio Secreto (Sebin), posteriormente como ministra de Relaciones Exteriores (la primera mujer en ocupar ese cargo en Venezuela) y como ministra de Comercio y Economía. Actualmente, como se mencionó, es la influyente ministra de Hidrocarburos. En 2018, fue designada vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, cargo que ocupó hasta la incursión estadounidense.

El presidente estadounidense expresó inmediatamente su respeto por ella. El magnate, mientras Maduro aún se dirigía a Nueva York tras su captura, incluso anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había hablado con Rodríguez tras la redada. También afirmó que ella estaba dispuesta a cooperar.

El New York Times también confirmó que la administración estadounidense quedó gratamente impresionada por la gestión de la industria petrolera en los últimos años, un tema crucial para Estados Unidos, por parte de esta abogada, nacida en 1969 y hermana de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, cedió cuando Rubio se negó a reconocer su "legitimidad" como presidenta.

Es difícil, sin embargo, discutir si ella, ex mano derecha de Maduro, será el nombre fuerte por el que Estados Unidos apostará para el futuro de Venezuela, protagonista de una nueva era, una suerte de "Madurismo sin Maduro".

Ciertamente, más allá de las declaraciones superficiales, sigue siendo el centro de la escena política actual, aún confusamente caótica.

"Si hace lo que decimos, no habrá nuevos ataques y no enviaremos tropas", aseguró Trump.

Pero sólo las próximas horas dirán si, más allá de las declaraciones, la alianza entre ambos se mantendrá o si, por el contrario, la situación militar se deteriorará, si se producen nuevas incursiones, con consecuencias muy graves para el equilibrio de poder en toda América Latina. (ANSA).