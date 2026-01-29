Venezuela: Delcy Rodríguez le dice veladamente a Machado que se quede en EEUU

"Los que pretenden perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela que se queden en Washington. Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y justicia", señaló Rodríguez

Sin mencionarla directamente, este mensaje se entiende como una respuesta a Machado, quien permanece desde hace varias semanas en Washington y este miércoles se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, en una sesión privada de 90 minutos

El duro mensaje de Rodríguez tuvo lugar en Caracas, durante un acto simbólico en la Academia Militar en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) le juró lealtad y "subordinación absoluta" como comandante en jefe

Para analistas políticos, las palabras de Rodríguez se dirigen explícitamente a Machado, quien tras permanecer largos meses en semiclandestinidad en Caracas, salió del país de forma subrepticia para acudir a Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. Esta travesía de Machado fue a inicios de diciembre último y entre los venezolanos existe expectativa sobre su regreso al país

Delcy Rodríguez, quien asumió interinamente la presidencia después de que el 3 de enero fue capturado y llevado ante la justicia de Estados Unidos Nicolás Maduro y su esposa, evitó usar descalificaciones directas contra Machado, como era usual en el depuesto gobernante en sus alocuciones públicas

La declaración de Rodríguez se produce en un contexto de tensión, justo cuando Machado reiteró en múltiples ocasiones durante el fin de semana y los últimos días su intención de regresar pronto al país. En un mensaje difundido el 28 de enero, la líder opositora afirmó: "Queridos venezolanos, estamos avanzando con pasos firmes. Muy pronto regresaré a Venezuela para trabajar juntos en la transición y la construcción de un país excepcional, al cual regresarán nuestros hijos"

En entrevistas previas concedidas a medios estadounidenses, Machado expresó frases como "Necesito estar allí. Quiero volver lo antes posible" y "Mi prioridad es regresar a Venezuela tan pronto como sea posible", enfatizando su deseo de acompañar el proceso político post-Maduro, que con la bendición de Washington lleva adelante Delcy Rodríguez, antigua colaboradora del exgobernante, ahora en proceso de juicio por narcoterrorismo y tráfico de drogas en Nueva York

Entretanto, el acto castrense de este miércoles refuerza la posición de Rodríguez al frente del Ejecutivo interino, respaldada por el alto mando militar, con un discurso que habla de estabilidad y paz, pero evade el tema electoral dando por descontado una suerte de continuidad del cuestionado tercer período presidencial de Maduro (2025-2031). (ANSA)