Venezuela: Delcy Rodríguez manejará en 2026 el doble de recursos que Maduro en 2025

Grisanti, director de Ecoanalítica, dijo que la diferencia tan significativa se logrará principalmente por el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y las medidas orquestadas entre los gobiernos de Donald Trump, en Washington, y Rodríguez, en Caracas, para revitalizar la producción petrolera venezolana.

En una entrevista concedida al portal La Gran Aldea y publicada este viernes, Grisanti explicó que los ingresos totales del país podrían alcanzar los 33.000 millones de dólares en 2026, con los ingresos petroleros representando cerca de dos tercios del total.

"Delcy Rodríguez manejará los 21.700 millones petroleros bajo la tutela de Estados Unidos", afirmó el experto, destacando que las ventas de crudo a empresas como la estadounidense Chevron y la italiana ENI pasarán por el sistema financiero nacional, mientras que las destinadas a China, Rusia y otros mercados se canalizarán a través de una cuenta en Catar supervisada por Washington.

Este mecanismo, según Grisanti, busca evitar corrupción, eliminar descuentos en las ventas (lo que genera un aumento del 30% en ganancias) y priorizar el uso de fondos en salarios, pensiones y estabilización económica. La producción petrolera subiría en 200.000 barriles diarios, alcanzando 1,25 millones de barriles por día.

Grisanti subrayó la coordinación entre Caracas y Washington en temas energéticos y cambiarios, tras la captura y extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, evidenciada en la reciente aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, en una primera discusión. Es necesaria una segunda votación en el parlamento, pero se da por descontado que se apruebe la semana entrante.

El economista advirtió que tras casi un cuarto de siglo con una visión estatista y de controles, Venezuela tendrá un rápido crecimiento, apalancado por el petróleo, pero ese crecimiento sólo será sostenible, según su perspectiva, con reformas democráticas profundas y participación de la oposición. (ANSA).