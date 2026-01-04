Venezuela: delcy Rodríguez niega negociación con Estados Unidos

"Nicolás Maduro, único presidente legítimo de Venezuela".

Bajo ese lema se instaló en Caracas este sábado el Consejo de Defensa Nacional, a más de 12 horas de los ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares en territorio venezolano.

Rodríguez encabezó esta sesión en la que descartó una negociación del poder con la Casa Blanca.

En compañía de su hermano Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional, y de los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta se dirigió al país para reafirmar el apoyo del chavismo a Maduro, pese a ser capturado por Estados Unidos junto con su esposa Cilia Flores y acusado de "narcoterrorismo".

Rodríguez, mencionada en varias ocasiones este sábado en la conferencia de prensa del presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, negó que esté en negociaciones con Washington para una transición en Venezuela y recalcó que su plan es demandar la liberación de Maduro y su regreso a Venezuela.

Observadores políticos en Caracas sostuvieron que Rodríguez y el alto mando del chavismo ha cerrado filas en defensa de Maduro, sin señales, al menos en este mensaje de que están allanados a una negociación con la Casa Blanca, pese a las amenazas del presidente Trump.

Trump sugirió en Fox News que su administración seguirá atacando a los funcionarios del gobierno venezolano si se alinean con Maduro. "Si se mantienen leales, el futuro será muy, muy malo para ellos", dijo. "Diría que la mayoría ya se han convertido", añadió.

Rodríguez insistió en sostener que Maduro firmó un decreto de conmoción externa, antes de ser llevado por la fuerza a Estados Unidos, y defendió la aplicación de medidas enmarcadas en un estado de excepción.

Recorridos realizados por diversos periodistas en Caracas y otras grandes ciudades de Venezuela mostraban la tarde de este sábado una tensa calma, pero sin que se observase una militarización de calles y avenidas. (ANSA).