Venezuela: Delcy Rodríguez pide a su "amigo y socio" Trump que levante el bloqueo

El mensaje, repetido por los medios estatales venezolanos y la televisora pública VTV, reitera el deseo de abrir una nueva agenda de cooperación entre ambos países.

En su discurso, Rodríguez enfatizó que "como amigos y socios, estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con Estados Unidos" e instó a Washington a levantar el bloqueo porque "también afecta a la juventud venezolana" y limita su derecho a alcanzar sus aspiraciones.

La presidenta interina agregó que los trabajadores tienen "derecho a salarios e ingresos justos para ellos y sus familias".

El mensaje de Rodríguez se hace eco de las palabras de Trump durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, en el que llamó a Venezuela "nuevo amigo y socio" de Estados Unidos.

(ANSA).