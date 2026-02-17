Venezuela: Delcy Rodríguez propone negociación con Guyana sobre el Esequibo

Esta iniciativa diplomática de Rodríguez surge en un nuevo contexto político tras la captura de Nicolás Maduro en enero, enfatizando el diálogo directo sin injerencias externas.

El caso se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por iniciativa de Guyana, que en 2018 solicitó validar el Laudo Arbitral de 1899, el cual Venezuela considera fraudulento.

"Delcy Rodríguez vuelve a mostrar instinto político. Toma el Esequibo, un tema donde todos los venezolanos piensan igual y lo convierte en capital propio", apuntó el analista y experto en derecho internacional Luis de Lion.

Caracas, ya en los años en que estuvo Maduro en el poder, donde se exacerbó la crisis diplomática con Guyana, no reconoce la jurisdicción de la CIJ y aboga por negociaciones bilaterales bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966.

El territorio en disputa abarca unos 159.500 kilómetros cuadrados, equivalentes a cerca del 74% del suelo guyanés, rico en recursos minerales y forestales.

La tensión ha escalado por la exploración petrolera de Guyana en el bloque Stabroek, bajo aguas marítimas, donde ExxonMobil y socios han descubierto vastas reservas desde 2015, produciendo actualmente unos 620.000 barriles diarios, con proyecciones de 1,2 millones para 2027.

Venezuela denuncia que estas actividades violan sus reclamos soberanos en aguas marítimas disputadas, exacerbando el conflicto económico y geopolítico en la región.

Guyana ha estado respaldada por Estados Unidos, hasta ahora, y evita dar respuesta a los mensajes de Caracas. (ANSA).