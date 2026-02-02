Venezuela: Delcy Rodríguez recibió a la encargada de negocios EEUU

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela, anunció la noticia en un mensaje publicado en X, acompañado de imágenes de la reunión.

El encuentro forma parte de la agenda de trabajo actual entre Venezuela y Estados Unidos, en medio de una reconciliación gradual tras años de tensas relaciones.

La presencia de Farnsworth Dogu en Caracas se produce tras la reapertura de la misión diplomática estadounidense, clausurada en 2019, considerada un paso significativo en el proceso de descongelación de las relaciones entre ambos países.

La reunión en Miraflores representó una oportunidad para el diálogo institucional sobre temas de cooperación e interés común, sostuvo el ministro. (ANSA).