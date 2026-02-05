Venezuela: Delcy Rodríguez recibió a petroleras europeas

La reunión marca un hito diplomático al ser el primer acercamiento de alto nivel con el capital extranjero tras los sucesos del 3 de enero que implicaron la captura de Nicolás Maduro y la posterior asunción de Rodríguez de forma interina.

El diálogo, desarrollado en la capital venezolana, se centró en la operatividad de las empresas bajo el nuevo esquema de transición. Rodríguez enfatizó la vigencia de la reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, diseñada para otorgar mayores libertades operativas a los socios internacionales y reactivar una producción petrolera que sigue siendo el pulmón financiero del país.

Por Repsol asistió José Carlos de Vicente Bravo, mientras que Maurel & Prom estuvo representada por su director ejecutivo, Olivier de Langavant. El gobierno interino presentó una hoja de ruta para proteger las inversiones en medio de un escenario político que aún luce incierto, de acuerdo con analistas.

Asimismo, se discutieron planes de expansión en la Faja Petrolífera del Orinoco y en campos maduros del occidente del país.

Este encuentro es interpretado por analistas como un intento de la administración de Rodríguez por proyectar una imagen de continuidad administrativa y seguridad jurídica ante los mercados globales, tras la intervención armada de EE. UU. en Caracas, hace apenas un mes. (ANSA).