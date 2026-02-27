Venezuela: Delcy Rodríguez recibió a representantes de Shell

La reunión, que transcurrió de forma cordial, estuvo enfocada en evaluar proyectos gasíferos y explorar nuevas oportunidades de inversión en yacimientos venezolanos, según fuentes oficiales.

Este diálogo representa un hito en la apertura del sector energético venezolano bajo el gobierno interino de Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura y extracción de Maduro por fuerzas estadounidenses, un evento que Trump describió como el inicio de una reconstrucción masiva de la industria petrolera del país.

Desde entonces, el pasado 3 de enero, Washington ha impulsado reformas, incluyendo la emisión de licencias generales para operaciones de compañías occidentales, mientras que Rodríguez en simultáneo en Caracas hizo aprobar una gran reforma de la ley de hidrocarburos que reduce impuestos y otorga autonomía a productores privados.

La reunión con Shell, que ha expresado interés en proyectos como el campo Dragon, se produce en medio de un contexto de cooperación creciente con Estados Unidos. Rodríguez recibió en Caracas, hace dos semanas, al secretario de Energía Chris Wright, y este martes en su discurso ante el Capitolio, del Estado de la Unión, Trump hizo mención de forma elogiosa a Delcy Rodríguez y sus avances en la apertura del sector energético.

