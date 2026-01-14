Venezuela: Delcy Rodríguez, Venezuela se abre a las diferencias ideológicas

(AMPLIADA) (ANSA) - CARACAS, 14 GEN - La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que Venezuela se está abriendo a un nuevo momento político que permite la divergencia y las diferencias ideológicas.

Hizo esta declaración durante una conferencia de prensa, donde confirmó la liberación de 406 presos políticos.

Rodríguez especificó que el proceso de liberación sigue en curso y que la revisión de los casos "excluye a personas involucradas en delitos graves como homicidio y narcotráfico", mientras que se están evaluando "casos relacionados con delitos contra el orden constitucional e incitación al odio".

"Ya hemos liberado a 406 personas, y el mensaje es muy claro. El mensaje es el de un país que se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento a pesar de las diferencias y desacuerdos políticos e ideológicos", dijo la presidenta interina, acompañada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"Esta oportunidad es para que Venezuela y su gente vean reflejado un nuevo momento en el que la convivencia, la convivencia y el reconocimiento del otro permitan la construcción de una nueva espiritualidad", concluyó Rodríguez.

(ANSA).