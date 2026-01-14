Venezuela: Delcy Rodríguez volvió a X, "Presidenta interina, con Maduro"

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ­Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!, fue el primer mensaje de Rodríguez, que se define "Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Junto al Pdte Nicolás Maduro por el camino de Bolívar y Chávez".

Maduro, el presidente capturado por Estados Unidos el 3 de enero, había ordenado el bloqueo de X en Venezuela en agosto de 2024, tras un enfrentamiento en línea con el dueño de la red social, Elon Musk.

Mientras tanto, su cuenta oficial se reactivó anoche con una foto de él y su esposa, Cilia Flores (también arrestada durante el operativo estadounidense), junto con un texto en español que afirma: "han pasado 11 días desde su secuestro" y "#LosQueremosDeVuelta". (ANSA).