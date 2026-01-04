Venezuela: demócratas acusan a Trump de ilegalidad y abuso de poder

Desde el Capitolio, senadores y representantes demócratas denunciaron que Trump actuó de forma unilateral y en violación de la Constitución, al ordenar acciones militares en el exterior sin el aval del Poder Legislativo, como exige la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Act).

"El presidente no tiene autoridad para ordenar ataques militares sin autorización del Congreso. No hay ninguna razón para que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela", afirmó el senador Ruben Gallego, quien calificó la operación como "ilegal" y advirtió que Washington no puede comportarse "como el policía —o el matón— del mundo".

En la misma línea, el senador Andy Kim cuestionó la falta de información brindada al Congreso y reclamó explicaciones inmediatas al Ejecutivo. "El presidente está obligado a consultar al Congreso antes de iniciar acciones militares. Hasta ahora no se ha presentado ninguna justificación legal clara", señaló.

Las críticas también provinieron del ala progresista del partido. La congresista Pramila Jayapal sostuvo que los ataques "son imprudentes, ilegales y ponen en riesgo vidas civiles", y advirtió que Estados Unidos "no puede lanzar operaciones militares unilaterales en otro país soberano".

Por su parte, el representante Ro Khanna subrayó que la Constitución reserva al Congreso la potestad de autorizar el uso de la fuerza. "El Congreso, no el presidente, tiene la autoridad constitucional para autorizar acciones militares. Esta decisión sienta un precedente extremadamente peligroso", afirmó.

Además del cuestionamiento legal, los demócratas alertaron sobre el riesgo de una escalada regional y sobre posibles consecuencias humanitarias. Varios legisladores advirtieron que una intervención militar podría agravar la crisis en Venezuela, provocar represalias y generar nuevas olas migratorias hacia Estados Unidos.

Otro eje central de las críticas apunta al impacto internacional de la operación. Según los demócratas, la decisión de Trump debilita la credibilidad de Estados Unidos como defensor del orden internacional y contradice los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

En el plano interno, algunos legisladores acusaron al presidente de utilizar la crisis venezolana con fines políticos domésticos, en un contexto de alta polarización. "Oponerse al régimen de Maduro no justifica violar nuestra propia Constitución", coincidieron.

El bloque demócrata anticipó que impulsará pedidos formales de informes al Pentágono y al Departamento de Justicia, así como audiencias en el Congreso para esclarecer el marco legal de la operación y limitar futuras acciones militares sin autorización parlamentaria.

Mientras la Casa Blanca defiende la ofensiva como una medida decisiva contra el narcotráfico y el autoritarismo en Venezuela, el debate promete profundizarse en Washington, en medio de una creciente tensión política e institucional por el alcance del poder presidencial en política exterior. (ANSA).