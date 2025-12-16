Venezuela denuncia ante Consejo de Seguridad de ONU el "robo" de petrolero por EEUU

Venezuela denunció el martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el "robo" de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, que lo confiscó en el marco de sus operaciones militares en el Caribe.

Washington asegura que el buque era usado dentro de una "red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras".

Venezuela lo tachó de inmediato como un "acto de piratería naval".

Su embajador ante la ONU presentó una misiva en español al Consejo de Seguridad para invitarlo a "condenar públicamente este acto de piratería promovida por un Estado, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito".

"Se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano correspondiente a una operación comercial regular, legítima y plenamente ajustada al derecho internacional", destacó la carta fechada en Caracas y difundida por cancillería este martes, en la que exige la liberación de los tripulantes "secuestrados" y la "devolución inmediata" de la carga.

El Consejo de Seguridad es el órgano responsable de la paz y la seguridad internacional, con autoridad para aplicar sanciones o autorizar el uso de la fuerza.

Estados Unidos es uno de sus miembros permanentes con poder de veto.

El buque cargaba entre 1 y 2 millones de barriles de crudo venezolano, según diversas fuentes. Su incautación el 10 de diciembre se produce en medio de las maniobras militares estadounidenses en el Caribe, que incluyen el despliegue del portaviones más grande del mundo junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.

Washington asegura que se trata de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro insiste en que el objetivo es su derrocamiento y hacerse con las riquezas naturales del país.

Venezuela produce un millón de barriles de petróleo al día, pero desde 2019 enfrenta un embargo que lo obliga a comercializarlo en el mercado negro con grandes descuentos.