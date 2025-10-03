Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de EEUU a 75 km de su costa: "Es una provocación"

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades venezolanas han denunciado este jueves el despliegue de aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a unos 75 kilómetros de sus costas en el marco de las operaciones militares estadounidenses emprendidas en las últimas semanas en el Caribe, donde han llegado a atacar supuestas narcolanchas.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha asegurado que el sistema de defensa aérea ha detectado cinco aeronaves estadounidenses, supuestamente de tipo F-35, en la región de Maiquetía, en el norte del país.

"La presencia de esos aviones, volando en las cercanías de nuestra área de influencia, en nuestro mar Caribe cercano a las costas venezolanas, es una grosería, es una provocación", ha declarado durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El titular de la cartera ministerial ha remarcado que "nunca" habían visto "este despliegue de aviones", algunos de ellos estacionados en Puerto Rico.

"Quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela", ha aseverado.

Posteriormente, el jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil, ha difundido un comunicado conjunto de las carteras de Exteriores y Defensa denunciando la "incursión ilegal" de estas aeronaves a "aproximadamente 75 kilómetros" de sus costas, una actuación de la que ha dicho "contraviene el Derecho Internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional" y forma parte de "un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado".

Por ello, ha anunciado que el Ejecutivo venezolano "elevará esta denuncia" ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que "se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas".

Asimismo, Gil ha reiterado que las autoridades venezolanas no aceptan "intimidaciones ni agresiones" externas y ha asegurado que "ejercerá plenamente su derecho a la defensa", después de instar al jefe del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, a que "cese de inmediato su postura temeraria, aventurera y guerrerista que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional".

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que el país norteamericano está ahora en guerra con los cárteles de la droga considerados por la Casa Blanca como grupos terroristas, dando así una justificación legal a los ataques llevados a cabo en septiembre contra barcos en el Caribe.

Trump ha determinado así que Estados Unidos "está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", según un documento confidencial que su Administración ha enviado al Congreso esta semana y al que han tenido acceso varios medios estadounidenses.

El presidente ordenó al Departamento de Guerra (Defensa) que realizara operaciones contra ellos conforme al derecho de conflictos armados. Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de terceros contra los continuos ataques de estas organizaciones terroristas designadas", añade el aviso.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.