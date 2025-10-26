Venezuela denuncia provocación militar por ejercicios de EEUU y Trinidad y Tobago frente a sus costas

El gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció el domingo una "provocación militar" a propósito del inicio de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela.

Caracas reaccionó a la llegada este domingo del buque de guerra estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe", indicó un comunicado divulgado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El gobierno anunció además la captura de "un grupo mercenarios" vinculados por la agencia de inteligencia estadounidense (CIA).

El barco era visible el domingo por la mañana frente a Puerto España, constataron periodistas de la AFP en la capital trinitense.

Caracas indicó que "no se trata de ejercicios defensivos: se trata de una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense".

El gobierno venezolano indicó que tras la captura de "mercenarios" determinaron "que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago, o desde el propio territorio trinitense o venezolano, que genere un enfrentamiento militar completo".

La administración de Maduro acusó a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, de haber "renunciado a la soberanía de Trinidad y Tobago" para alinearse con Estados Unidos.

Esto convierte "su territorio en un portaviones de Estados Unidos para la guerra en todo el Caribe contra Venezuela, contra Colombia y contra toda Suramérica", añadió el comunicado.

