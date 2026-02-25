Venezuela denuncia vulneración de valija diplomática en aeropuerto panameño

Venezuela denunció este martes que una valija diplomática fue vulnerada en el aeropuerto de Tocumen en Panamá y pidió al gobierno de ese país garantías de que no vuelva a ocurrir, indica un comunicado de la cancillería venezolana.

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Venezuela tras cuestionar la reelección de Nicolás Maduro en 2024, pero ambos países restituyeron los servicios consulares y la conexión aérea un año después.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez da pasos hacia la reactivación de sus relaciones con varios países tras la caída de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero.

"La inmunidad de las comunicaciones diplomáticas es un principio esencial para la convivencia entre naciones", alertó el canciller Yván Gil en su cuenta de Telegram.

"Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño", agregó.

El gobierno panameño no se ha pronunciado sobre la apertura de la valija, mientras que Venezuela exige "garantías plenas de no repetición" y el cumplimiento de las "normas que rigen la actividad diplomática y consular".

Cerca de 60.000 venezolanos residen en Panamá, según estimaciones de oenegés que estudian la migración venezolana.

Durante los 13 años del gobierno de Maduro se produjeron cuatro disputas con Panamá que llevaron a suspensiones temporales de las relaciones bilaterales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha mostrado su apoyo a la oposición venezolana liderada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Desde enero de 2025 Panamá resguarda unas actas electorales que la oposición venezolana asegura demuestran el triunfo de Edmundo González, candidato apadrinado por Machado en las presidenciales de 2024.