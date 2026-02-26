Venezuela: Denuncian confiscación de vivienda de asistente personal de Machado

Según la denuncia difundida en redes sociales y replicada por diversos medios informativos, la propiedad ubicada en Caracas fue intervenida de facto. Funcionarios habían allanado la casa en marzo de 2025, colocaron un letrero de "asegurada" y, en los últimos días, retiraron los bienes personales para instalar a supuestos nuevos ocupantes, sin procedimiento judicial ni causa legítima aparente.

Laura Acosta, colaboradora de Machado desde 2004 y miembro fundador de Vente Venezuela, enfrenta persecución desde 2024, con amenazas que la obligaron a exiliarse en septiembre de ese año tras una orden de captura en su contra. Acosta posee ciudadanía estadounidense y española.

Vente Venezuela calificó el incidente como "confiscación pura y simple" y parte de una estrategia de venganza contra el entorno de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025.

El partido exigió intervención diplomática de Estados Unidos y España, al considerar la medida una agresión contra ciudadanos de esos países y un obstáculo a la reconciliación.

El caso se suma a denuncias similares, como la reciente apropiación de bienes de otra colaboradora de Machado. (ANSA).